Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події 21 листопада – повідомляє 24 Канал.
В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони. Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці. У Запоріжжя від удару ворога ввечері 20 листопада 5 людей загинули, ще восьмеро дістали поранень. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин і ринок. Зокрема, у місті щонайменше 5 пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони. Пожежу, яка виникла на місці одного з прильотів, ліквідували. Внаслідок атаки ворога у місті пошкоджений житловий будинок та підприємства в одному з районів. Постраждали 4 людей, 3 госпіталізували з опіками та вибуховими травмами доставлені. Проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може. За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі, Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом. О 01:16 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.
