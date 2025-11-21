Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події 21 листопада – повідомляє 24 Канал.

06:58, 21 листопада

Втрати ворога

  • Особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб,
  • танків – 11 357 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3);
  • артилерійських систем – 34 550 (+20);
  • РСЗВ – 1 546 (+0);
  • засобів ППО – 1 247 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+0).

06:45, 21 листопада

Вибухи в Криму

В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.

Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

04:53, 21 листопада

Авіаційний удар по Запоріжжю

У Запоріжжя від удару ворога ввечері 20 листопада 5 людей загинули, ще восьмеро дістали поранень.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин і ринок. Зокрема, у місті щонайменше 5 пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони.

Пожежу, яка виникла на місці одного з прильотів, ліквідували.

04:29, 21 листопада

Удар по Одесі

Внаслідок атаки ворога у місті пошкоджений житловий будинок та підприємства в одному з районів.

Постраждали 4 людей, 3 госпіталізували з опіками та вибуховими травмами доставлені.


03:05, 21 листопада

У ЗСУ заперечили заяву DeepState про окупацію села на Запоріжжі

Проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає.

За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.

02:40, 21 листопада

Зеленський відреагував на мирний план Трампа

За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.

Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,
– наголосив політик.

Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.


01:29, 21 листопада

У Харкові чули вибухи

О 01:16 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.