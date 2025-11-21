Укр Рус
24 Канал Новини України Російський терор, "бавовна" в Криму: хронологія 1367 дня війни
21 листопада, 07:09
13

Російський терор, "бавовна" в Криму: хронологія 1367 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1367 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події 21 листопада – повідомляє 24 Канал.

06:58, 21 листопада

Втрати ворога

  • Особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб,
  • танків – 11 357 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3);
  • артилерійських систем – 34 550 (+20);
  • РСЗВ – 1 546 (+0);
  • засобів ППО – 1 247 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+0).

 

06:45, 21 листопада

Вибухи в Криму

В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.

Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

04:53, 21 листопада

Авіаційний удар по Запоріжжю

У Запоріжжя від удару ворога ввечері 20 листопада 5 людей загинули, ще восьмеро дістали поранень. 

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин і ринок. Зокрема, у місті щонайменше 5 пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони.

Пожежу, яка виникла на місці одного з прильотів, ліквідували.

04:29, 21 листопада

Удар по Одесі

Внаслідок атаки ворога у місті пошкоджений житловий будинок та підприємства в одному з районів.

Постраждали 4 людей, 3 госпіталізували з опіками та вибуховими травмами доставлені.


 

03:05, 21 листопада

У ЗСУ заперечили заяву DeepState про окупацію села на Запоріжжі

Проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. 

За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.

02:40, 21 листопада

Зеленський відреагував на мирний план Трампа

За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.

Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,
– наголосив політик.

Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.


 

01:29, 21 листопада

У Харкові чули вибухи

О 01:16 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.


 

 