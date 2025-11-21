Російський терор, "бавовна" в Криму: хронологія 1367 дня війни
Уже 1367 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат.
Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події 21 листопада – повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Бої в Покровську, росіяни у Новопавлівці та загроза оточення Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень
Втрати ворога
Вибухи в Криму
Авіаційний удар по Запоріжжю
Удар по Одесі
У ЗСУ заперечили заяву DeepState про окупацію села на Запоріжжі
Зеленський відреагував на мирний план Трампа
– наголосив політик.
У Харкові чули вибухи
В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.
Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.
У Запоріжжя від удару ворога ввечері 20 листопада 5 людей загинули, ще восьмеро дістали поранень.
Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин і ринок. Зокрема, у місті щонайменше 5 пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони.
Пожежу, яка виникла на місці одного з прильотів, ліквідували.
Внаслідок атаки ворога у місті пошкоджений житловий будинок та підприємства в одному з районів.
Постраждали 4 людей, 3 госпіталізували з опіками та вибуховими травмами доставлені.
Проєкт DeepState повідомив, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі "Суспільному" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає.
За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.
За словами президента, він пояснив американській делегації моменти, які є принциповими для України. Як результат – сторони домовилися разом працювати над мирними пропозиціями.
Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі,
Також він повідомив, що найближчими днями планує провести розмову із Дональдом Трампом.
О 01:16 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.