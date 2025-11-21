Російський терор, "бавовна" в Криму: хронологія 1367 дня війни

Уже 1367 добу повномасштабної війни ЗСУ дають відсіч російським військам. Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат.

Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події 21 листопада – повідомляє 24 Канал.

