24 ноября, 06:23
5

Переговоры с США и жестокая атака на Харьков: хронология 1370 дня войны

Ирина Чеботникова

В понедельник, 24 ноября, начался 1370 день войны. Как и накануне, в Женеве продолжаются мирные переговоры с США.

24 Канал собирает информацию о событиях дня 24 ноября.

Какие события были в 1370 день войны в Украине и мире?

 

 

06:42, 24 ноября

Дрон ударил по Чернигову.

06:30, 24 ноября

За предыдущий день погибло 1190 россиян.

06:20, 24 ноября

Россияне утверждают, что за ночь сбили 63 украинских беспилотника.

06:10, 24 ноября

В Измаиле тоже были взрывы ночью

О последствиях пока не известно.

06:00, 24 ноября

Совместное заявление Украины и США относительно мирного плана

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.

05:50, 24 ноября

Россияне атаковали Харьков ночью

  • Было как минимум 16 взрывов.
  • Под атаку попали энергетическая отрасль и сеть теплоснабжения. 4 человека погибло, 17 пострадало.
  • Игорь Терехов подчеркнул: удары продолжаются, несмотря на мирные переговоры.