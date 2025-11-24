24 Канал собирает информацию о событиях дня 24 ноября.
Смотрите также В Швейцарии начался новый раунд переговоров Украины, США и Европы: главные заявления и все, что известно
Какие события были в 1370 день войны в Украине и мире?
Дрон ударил по Чернигову. За предыдущий день погибло 1190 россиян. Россияне утверждают, что за ночь сбили 63 украинских беспилотника. О последствиях пока не известно. Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру. Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.
В Измаиле тоже были взрывы ночью
Совместное заявление Украины и США относительно мирного плана
Россияне атаковали Харьков ночью
Дрон ударил по Чернигову.
За предыдущий день погибло 1190 россиян.
Россияне утверждают, что за ночь сбили 63 украинских беспилотника.
О последствиях пока не известно.
Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.
Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.