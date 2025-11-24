06:00, 24 ноября

Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.