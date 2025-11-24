24 Канал збирає інформацію про події дня 24 листопада.
Які події були в 1370 день війни в Україні та світі?
Дрон ударив по Чернігову. За попередній день загинуло 1190 росіян. Росіяни твердять, що за ніч збили 63 українські безпілотники. Про наслідки поки не відомо. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Рубіо зазначив, що сторони ще повинні попрацювати над різними питаннями, такими як роль НАТО та гарантіями безпеки для України.
В Ізмаїлі теж були вибухи вночі
Спільна заява України та США щодо мирного плану
Росіяни атакували Харків уночі
