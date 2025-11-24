Укр Рус
Перемовини зі США та жорстока атака на Харків: хронологія 1370 дня війни
24 листопада, 06:23
Перемовини зі США та жорстока атака на Харків: хронологія 1370 дня війни

Ірина Чеботнікова

У понеділок, 24 листопада, почався 1370 день війни. Як і напередодні, в Женеві тривають мирні переговори зі США.

24 Канал збирає інформацію про події дня 24 листопада.

Які події були в 1370 день війни в Україні та світі?

 

 

06:42, 24 листопада

Дрон ударив по Чернігову.

06:30, 24 листопада

За попередній день загинуло 1190 росіян.

06:20, 24 листопада

Росіяни твердять, що за ніч збили 63 українські безпілотники.

06:10, 24 листопада

В Ізмаїлі теж були вибухи вночі

Про наслідки поки не відомо.

06:00, 24 листопада

Спільна заява України та США щодо мирного плану

Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Рубіо зазначив, що сторони ще повинні попрацювати над різними питаннями, такими як роль НАТО та гарантіями безпеки для України.

05:50, 24 листопада

Росіяни атакували Харків уночі

  • Було як мінімум 16 вибухів.
  • Під атаку потрапили енергетична галузь і мережа теплопостачання. 4 людей загинуло, 17 постраждало.
  • Ігор Терехов підкреслив: удари тривають, попри мирні переговори.