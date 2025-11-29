Вражеский террор, атака "Шахедами" и ракетами: хронология 1375 дня войны
Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха. Россияне в ночь на 29 ноября снова били дронами и ракетами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1375 день. О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 ноября, сообщает 24 Канал.
Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что ночью враг направил на область беспилотники. В Днепровском районе возник пожар, который спасатели утихомирили. Поврежден объект инфраструктуры, Кличко сообщил, что по состоянию на 8 утра уже 15 пострадавших в результате массированной атаки врага. 8 из них находятся в стационарах медучреждений. В Киеве во время массированного обстрела произошли перебои со светом. Также в жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, информировал мэр. В Киеве прогремели взрывы. Россияне терроризируют "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы, сообщили в ГСЧС. В Броварах есть повреждения частного дома и многоэтажки на уровне 8 – 9 этажей. В городе повреждена частная застройка и рядом припаркованные авто. По состоянию на утро ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки, повреждены 20 гаражей. Ночью в субботу, 29 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский. Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 21:00. В 22:41 предупредили о движении беспилотника в направлении областного центра с юга. В ту же минуту в сети появилась информация о взрывах. После полуночи атака продолжилась. Но на этот раз враг применил еще и баллистическое вооружение. В Днепре снова слышали взрывы. Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Черкасском районе объявили в 22:40. Около 23:55 жители областного центра услышали взрывы.
