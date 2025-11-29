Укр Рус
24 Канал Новости Украины
29 ноября, 08:26
13

Вражеский террор, атака "Шахедами" и ракетами: хронология 1375 дня войны

Ирина Марцияш

Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха. Россияне в ночь на 29 ноября снова били дронами и ракетами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1375 день. О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 ноября, сообщает 24 Канал.

08:08, 29 ноября

Днепропетровщина была под атакой

Глава ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что ночью враг направил на область беспилотники.

В Днепровском районе возник пожар, который спасатели утихомирили. Поврежден объект инфраструктуры, 
– сообщил он.

08:05, 29 ноября

Пострадавшие в результате атаки по Киеву

Кличко сообщил, что по состоянию на 8 утра уже 15 пострадавших в результате массированной атаки врага. 8 из них находятся в стационарах медучреждений.

07:26, 29 ноября

В Киеве во время массированного обстрела произошли перебои со светом. Также в жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения, информировал мэр.

07:14, 29 ноября

Потери врага на 29 ноября

  • личного состава – около 1 171 700 (+910) человек,
  • танков – 11 381 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 658 (+15);
  • артиллерийских систем – 34 733 (+3);
  • РСЗВ – 1 550 (+0);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106);
  • крылатых ракет – 3 995 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64);
  • специальной техники – 4 010 (+2).
07:11, 29 ноября

В Киеве прогремели взрывы. Россияне терроризируют "Кинжалами" и крылатыми ракетами.

06:29, 29 ноября

Атака на Киевскую область

Ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы, сообщили в ГСЧС.

В Броварах есть повреждения частного дома и многоэтажки на уровне 8 – 9 этажей.

В городе повреждена частная застройка и рядом припаркованные авто. По состоянию на утро ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, где в результате вражеской атаки, повреждены 20 гаражей.

 
03:01, 29 ноября

Ночью в субботу, 29 ноября, российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами. По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский.

01:10, 29 ноября

В Днепре снова прогремела серия взрывов

Воздушную тревогу для Днепровского района объявили ориентировочно в 21:00. В 22:41 предупредили о движении беспилотника в направлении областного центра с юга.

В ту же минуту в сети появилась информация о взрывах.

После полуночи атака продолжилась. Но на этот раз враг применил еще и баллистическое вооружение. В Днепре снова слышали взрывы.

00:01, 29 ноября

Взрывы в Черкасской области

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Черкасском районе объявили в 22:40.

Около 23:55 жители областного центра услышали взрывы.


 

 