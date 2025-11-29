Ворожий терор, атака "Шахедами" та ракетами: хронологія 1375 дня війни
Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря. Росіяни в ніч проти 29 листопада знову били дронами та ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1375 день. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 листопада, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень
Глава ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вночі ворог спрямував на область безпілотники. У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, Кличко повідомив, що станом на 8 ранку уже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів. У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом. Також у житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, інформував мер. У Києві прогриміли вибухи. Росіяни тероризують "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вночі ворог атакував Броварський і Фастівський райони, повідомили в ДСНС. У Броварах є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки на рівні 8 – 9 поверхів. У місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані авто. Станом на ранок ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів. Вночі в суботу, 29 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ракетами та дронами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський та Дніпровський. Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. О 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня. Тієї ж хвилини у мережі з'явилася інформація про вибухи. Після опівночі атака продовжилася. Та цього разу ворог застосував ще й балістичне озброєння. У Дніпрі знову чули вибухи. Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Черкаському районі оголосили о 22:40. Близько 23:55 жителі обласного центру почули вибухи.
Дніпропетровщина була під атакою
– повідомив він.
Постраждалі внаслідок атаки по Києву
Втрати ворога на 29 листопада
Атака на Київщину
У Дніпрі знову прогриміла серія вибухів
Вибухи на Черкащині
Глава ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вночі ворог спрямував на область безпілотники.
У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури,
Кличко повідомив, що станом на 8 ранку уже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів.
У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом. Також у житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, інформував мер.
У Києві прогриміли вибухи. Росіяни тероризують "Кинджалами" та крилатими ракетами.
Вночі ворог атакував Броварський і Фастівський райони, повідомили в ДСНС.
У Броварах є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки на рівні 8 – 9 поверхів.
У місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані авто. Станом на ранок ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів.
Вночі в суботу, 29 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ракетами та дронами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський та Дніпровський.
Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. О 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.
Тієї ж хвилини у мережі з'явилася інформація про вибухи.
Після опівночі атака продовжилася. Та цього разу ворог застосував ще й балістичне озброєння. У Дніпрі знову чули вибухи.
Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Черкаському районі оголосили о 22:40.
Близько 23:55 жителі обласного центру почули вибухи.