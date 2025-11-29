Ворожий терор, атака "Шахедами" та ракетами: хронологія 1375 дня війни

Сили оборони продовжують давати відсіч противнику по всій лінії фронту, а сили ППО відбивають атаки ворожих сил з повітря. Росіяни в ніч проти 29 листопада знову били дронами та ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1375 день. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 листопада, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень