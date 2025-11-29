Повномасштабна війна в Україні триває вже 1375 день. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 листопада, повідомляє 24 Канал.

08:08, 29 листопада

Дніпропетровщина була під атакою

Глава ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вночі ворог спрямував на область безпілотники.

У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об'єкт інфраструктури,
– повідомив він.

08:05, 29 листопада

Постраждалі внаслідок атаки по Києву

Кличко повідомив, що станом на 8 ранку уже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки ворога. 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів.

07:26, 29 листопада

У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом. Також у житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання, інформував мер.

07:14, 29 листопада

Втрати ворога на 29 листопада

  • особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб,
  • танків – 11 381 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 658 (+15);
  • артилерійських систем – 34 733 (+3);
  • РСЗВ – 1 550 (+0;
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 430 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);
  • крилатих ракет – 3 995 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);
  • спеціальної техніки – 4 010 (+2).
07:11, 29 листопада

У Києві прогриміли вибухи. Росіяни тероризують "Кинджалами" та крилатими ракетами.

06:29, 29 листопада

Атака на Київщину

Вночі ворог атакував Броварський і Фастівський райони, повідомили в ДСНС.

У Броварах є пошкодження приватного будинку та багатоповерхівки на рівні 8 – 9 поверхів.

У місті пошкоджено приватну забудову та поруч припарковані авто. Станом на ранок ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де в результаті ворожої атаки, пошкоджено 20 гаражів.

03:01, 29 листопада

Вночі в суботу, 29 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ракетами та дронами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський та Дніпровський.

01:10, 29 листопада

У Дніпрі знову прогриміла серія вибухів

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. О 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.

Тієї ж хвилини у мережі з'явилася інформація про вибухи.

Після опівночі атака продовжилася. Та цього разу ворог застосував ще й балістичне озброєння. У Дніпрі знову чули вибухи.

00:01, 29 листопада

Вибухи на Черкащині

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Черкаському районі оголосили о 22:40.

Близько 23:55 жителі обласного центру почули вибухи.