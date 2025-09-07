Укр Рус
Комбінована атака по Україні, вибухи лунали в багатьох містах: хронологія 1292 дня війни
7 сентября, 09:28
13

Комбинированная атака по Украине, взрывы раздавались во многих городах: хронология 1292 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1292 день. Россия не оставляет попыток захватить наши территории и осуществлять террор гражданского населения. ВСУ продолжают давать отпор врагу по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 7 сентября, сообщает 24 Канал.

Главные события 7 сентября

 

07:21, 07 сентября

В Кривом Роге ракеты попали в гражданский объект

Зафиксированы ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры.

Продолжается аварийно-спасательная операция. Указывается, что произошел крупный пожар.

"Трое пострадавших. Предварительно средние", – прокомментировал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
 

07:11, 07 сентября

В Киеве в результате атаки произошло возгорание в здании Кабмина

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, в частности крыша и верхние этажи.

Сейчас спасатели тушат пожар.

07:03, 07 сентября

Россия массированно атаковала "Шахедами" Киевскую область

Есть информация о пострадавшей.

По данным главы ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки.

  • в Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
  • в Бучанском районе повреждены два частных дома.
  • в Фастовском районе поврежден частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.
06:57, 07 сентября

Потери врага на 7 сентября

  • Личного состава – около 1 088 150 (+970) человек,
  • танков – 11 163 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 254 (+11);
  • артиллерийских систем – 32 516 (+42);
  • РСЗВ – 1 481 (+1;
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 817 (+294);
  • крылатых ракет – 3 686 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 054 (+104);
  • специальной техники – 3 961 (+4).
06:01, 07 сентября

Последствия атаки на Киев

Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

  • У Святошинском районе – повреждены несколько многоэтажек: в 9-этажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом – возгорание на верхних этажах, еще в одном – на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили.
  • У Дарницком районе – зафиксировано попадание в 4-этажный жилой дом, возник пожар на двух этажах и частичное разрушение.
  • У Печерском районе – возгорание на последнем этаже административного здания, сообщил впоследствии Ткаченко.

Количество погибших возросло до двух. По данным КГВА, в Святошинском районе погиб один человек, впоследствии спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка.

04:01, 07 сентября

Кременчуг оказался под вражеским обстрелом, в городе прогремели десятки взрывов.

Также в Днепре прогремели взрывы, дроны атакуют город.

02:12, 07 сентября

В Запорожье прогремели взрывы

В ОВА сообщили, что удар врага по Запорожью пришелся на одно из предприятий, повреждено помещение цеха. Предварительно, без пострадавших.

00:49, 07 сентября

Ночью 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Россияне атаковали город дронами.

 