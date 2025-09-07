О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 7 сентября, сообщает 24 Канал.
Главные события 7 сентября
Зафиксированы ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры. Продолжается аварийно-спасательная операция. Указывается, что произошел крупный пожар. "Трое пострадавших. Предварительно средние", – прокомментировал председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, в частности крыша и верхние этажи. Есть информация о пострадавшей. По данным главы ОВА, уже фиксируются последствия вражеской атаки. Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Количество погибших возросло до двух. По данным КГВА, в Святошинском районе погиб один человек, впоследствии спасатели деблокировали из-под завалов тело годовалого ребенка. Кременчуг оказался под вражеским обстрелом, в городе прогремели десятки взрывов. Также в Днепре прогремели взрывы, дроны атакуют город. В ОВА сообщили, что удар врага по Запорожью пришелся на одно из предприятий, повреждено помещение цеха. Предварительно, без пострадавших. Ночью 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Россияне атаковали город дронами.
