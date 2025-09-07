Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни атакують Україну ракетами та "Шахедами": загроза є для Одеси, Києва та інших регіонів

Головні події 7 вересня