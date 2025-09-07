Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 вересня, повідомляє 24 Канал.

Головні події 7 вересня

07:21, 7 вересня

У Кривому Розі ракети влучили у цивільний об'єкт

Зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.

Триває аварійно-рятувальна операція. Вказується, що сталася велика пожежа.

"Троє постраждалих. Попередньо середні", – прокоментував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

07:11, 7 вересня

У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.

Наразі рятувальники гасять пожежу.

07:03, 7 вересня

Росія масовано атакувала "Шахедами" Київщину

Є інформація про постраждалу.

За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.

  • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.
  • у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
  • у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.
06:57, 7 вересня

Втрати ворога на 7 вересня

  • Особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб,
  • танків – 11 163 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 254 (+11);
  • артилерійських систем – 32 516 (+42);
  • РСЗВ – 1 481 (+1;
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);
  • крилатих ракет – 3 686 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);
  • спеціальної техніки – 3 961 (+4).
06:01, 7 вересня

Наслідки атаки на Київ

Пожежі локалізовано, тривають аварійно-рятувальні роботи.

  • У Святошинському районі – пошкоджено кілька багатоповерхівок: у 9-поверховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому – займання на верхніх поверхах, ще в одному – на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі.
  • У Дарницькому районі – зафіксовано влучання у 4-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.
  • У Печерському районі – займання на останньому поверсі адміністративної будівлі, повідомив згодом Ткаченко.

Кількість загиблих зросла до двох. За даними КМВА, у Святошинському районі загинула одна людина, згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.

04:01, 7 вересня

Кременчук опинився під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів.

Також у Дніпрі прогриміли вибухи, дрони атакують місто.

02:12, 7 вересня

У Запоріжжі прогриміли вибухи

В ОВА повідомили, що удар ворога по Запоріжжю припав на одне з підприємств, пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих.

00:49, 7 вересня

Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакували місто дронами.