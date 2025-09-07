Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 вересня, повідомляє 24 Канал.
Головні події 7 вересня
Зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція. Вказується, що сталася велика пожежа. "Троє постраждалих. Попередньо середні", – прокоментував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи. Є інформація про постраждалу. За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки. Пожежі локалізовано, тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до двох. За даними КМВА, у Святошинському районі загинула одна людина, згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини. Кременчук опинився під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів. Також у Дніпрі прогриміли вибухи, дрони атакують місто. В ОВА повідомили, що удар ворога по Запоріжжю припав на одне з підприємств, пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих. Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакували місто дронами.
