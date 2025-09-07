Укр Рус
24 Канал Новини України Комбінована атака по Україні, вибухи лунали в багатьох містах: хронологія 1292 дня війни
7 вересня, 09:28
13

Комбінована атака по Україні, вибухи лунали в багатьох містах: хронологія 1292 дня війни

Ірина Марціяш

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1292 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор цивільного населення. ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни атакують Україну ракетами та "Шахедами": загроза є для Одеси, Києва та інших регіонів 

Головні події 7 вересня

 

07:21, 07 вересня

У Кривому Розі ракети влучили у цивільний об'єкт

Зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.

Триває аварійно-рятувальна операція. Вказується, що сталася велика пожежа.

"Троє постраждалих. Попередньо середні", – прокоментував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
 

07:11, 07 вересня

У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.

Наразі рятувальники гасять пожежу.

07:03, 07 вересня

Росія масовано атакувала "Шахедами" Київщину

Є інформація про постраждалу.

За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.

  • у Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.
  • у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
  • у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню. Загинуло 7 коней.
06:57, 07 вересня

Втрати ворога на 7 вересня

  • Особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб,
  • танків – 11 163 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 254 (+11);
  • артилерійських систем – 32 516 (+42);
  • РСЗВ – 1 481 (+1;
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);
  • крилатих ракет – 3 686 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);
  • спеціальної техніки – 3 961 (+4).
06:01, 07 вересня

Наслідки атаки на Київ

Пожежі локалізовано, тривають аварійно-рятувальні роботи.

  • У Святошинському районі – пошкоджено кілька багатоповерхівок: у 9-поверховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому – займання на верхніх поверхах, ще в одному – на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі.
  • У Дарницькому районі – зафіксовано влучання у 4-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.
  • У Печерському районі – займання на останньому поверсі адміністративної будівлі, повідомив згодом Ткаченко.

Кількість загиблих зросла до двох. За даними КМВА, у Святошинському районі загинула одна людина, згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.

04:01, 07 вересня

Кременчук опинився під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів.

Також у Дніпрі прогриміли вибухи, дрони атакують місто.

02:12, 07 вересня

У Запоріжжі прогриміли вибухи

В ОВА повідомили, що удар ворога по Запоріжжю припав на одне з підприємств, пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих.

00:49, 07 вересня

Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакували місто дронами.

 