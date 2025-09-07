Комбінована атака по Україні, вибухи лунали в багатьох містах: хронологія 1292 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1292 день. Росія не полишає спроб захопити наші території та здійснювати терор цивільного населення. ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 7 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни атакують Україну ракетами та "Шахедами": загроза є для Одеси, Києва та інших регіонів
Головні події 7 вересня
Зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція. Вказується, що сталася велика пожежа. "Троє постраждалих. Попередньо середні", – прокоментував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи. Є інформація про постраждалу. За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки. Пожежі локалізовано, тривають аварійно-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до двох. За даними КМВА, у Святошинському районі загинула одна людина, згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини. Кременчук опинився під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів. Також у Дніпрі прогриміли вибухи, дрони атакують місто. В ОВА повідомили, що удар ворога по Запоріжжю припав на одне з підприємств, пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих. Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакували місто дронами.
У Кривому Розі ракети влучили у цивільний об'єкт
У Києві внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну
Росія масовано атакувала "Шахедами" Київщину
Втрати ворога на 7 вересня
Наслідки атаки на Київ
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Зафіксовано ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.
Триває аварійно-рятувальна операція. Вказується, що сталася велика пожежа.
"Троє постраждалих. Попередньо середні", – прокоментував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, зокрема дах і верхні поверхи.
Є інформація про постраждалу.
За даними глави ОВА, вже фіксуються наслідки ворожої атаки.
Пожежі локалізовано, тривають аварійно-рятувальні роботи.
Кількість загиблих зросла до двох. За даними КМВА, у Святошинському районі загинула одна людина, згодом рятувальники деблокували з-під завалів тіло однорічної дитини.
Кременчук опинився під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів.
Також у Дніпрі прогриміли вибухи, дрони атакують місто.
В ОВА повідомили, що удар ворога по Запоріжжю припав на одне з підприємств, пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих.
Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакували місто дронами.