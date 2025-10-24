24 октября, 06:31
"Шахеды" терроризировали Украину, россияне вгнали БпЛА по Херсону: хронология 1339 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1339 сутки из-за вторжения России. Силы обороны стараются сдерживать наступление противника на всей линии фронта.
О главных событиях дня по состоянию на 24 октября, актуальную ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.
По данным ОВА, в Днепровском районе "Шахед" попал в многоэтажку, загорелся пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. Обоих госпитализировали.
06:00, 24 октября
Россия ударила "Шахедом" по Херсону
