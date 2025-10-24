"Шахеды" терроризировали Украину, россияне вгнали БпЛА по Херсону: хронология 1339 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1339 сутки из-за вторжения России. Силы обороны стараются сдерживать наступление противника на всей линии фронта.

О главных событиях дня по состоянию на 24 октября, актуальную ситуацию на фронте, потери россиян, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Из-за вражеской атаки вводят графики отключений: что будет со светом в Украине 24 октября