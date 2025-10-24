"Шахеди" тероризували Україну, росіяни вгатили БпЛА по Херсону: хронологія 1339 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1339 добу через вторгнення Росії. Сили оборони стараються стримувати наступ противника на усій лінії фронту.

Про головні події дня станом на 24 жовтня, актуальну ситуацію на фронті, втрати росіян, просування українських військових, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Через ворожу атаку вводять графіки відключень: що буде зі світлом в Україні 24 жовтня