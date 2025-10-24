Про головні події дня станом на 24 жовтня, актуальну ситуацію на фронті, втрати росіян, просування українських військових, розповідає 24 Канал.
За даними ОВА, у Дніпровському районі "Шахед" поцілив у багатоповерхівку, зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Обох госпіталізували.06:00, 24 жовтня
Росія вдарила "Шахедом" по Херсону
