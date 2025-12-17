"Приближаемся к какой-то развязке": как опыт Первой мировой накладывается на события в Украине

Война в Украине может находиться на пороге какой-то развязки. Через полгода ее продолжительность догонит Первую мировую войну.

Характер нынешней войны в Украине накладывается на опыт Первой мировой. Об этом в интервью 24 Канала рассказал известный историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

С какой войной можно сравнить нынешние события в Украине?

Он считает, что война в Украине лучше всего сравнивается с Первой мировой. Такие же вялые изменения на фронте, такая же война на истощение тыла.

Наша война через полгода догонит по продолжительности Первую мировую. Очень условно можно сказать, мы сейчас находимся где-то на грани 1917 – 1918 годов. То есть мы приближаемся к какой-то развязке,

– считает историк.

По мнению Грицака, Европа боится Трампа больше, чем Путина