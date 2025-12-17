"Приближаемся к какой-то развязке": как опыт Первой мировой накладывается на события в Украине
Характер нынешней войны в Украине накладывается на опыт Первой мировой. Об этом в интервью 24 Канала рассказал известный историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
С какой войной можно сравнить нынешние события в Украине?
Он считает, что война в Украине лучше всего сравнивается с Первой мировой. Такие же вялые изменения на фронте, такая же война на истощение тыла.
Наша война через полгода догонит по продолжительности Первую мировую. Очень условно можно сказать, мы сейчас находимся где-то на грани 1917 – 1918 годов. То есть мы приближаемся к какой-то развязке,
– считает историк.
По мнению Грицака, Европа боится Трампа больше, чем Путина
Европейские страны больше боятся политики Дональда Трампа, чем агрессии Владимира Путина, из-за угрозы оставления континента без американской защиты.
Историк Ярослав Грицак считает, что Украина защищает Европу, предоставляя ей время для перехода на новые подходы в условиях изменившейся геополитической ситуации.