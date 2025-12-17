"Наближаємося до якоїсь розв'язки": як досвід Першої світової накладається на події в Україні

Війна в Україні може перебувати на порозі якоїсь розв'язки. Через пів року її тривалість наздожене Першу світову війну.

Характер нинішньої війни в Україні накладається на досвід Першої світової. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

З якою війною можна порівняти нинішні події в Україні?

Він вважає, що війна в Україні найкраще порівнюється з Першою світовою. Такі самі в'ялі зміни на фронті, така сама війна на виснаження тилу.

Наша війна через пів року дожене за тривалістю Першу світову. Дуже умовно можна сказати, ми зараз перебуваємо десь на межі 1917 – 1918 років. Тобто ми наближаємося до якоїсь розв'язки,

– вважає історик.

На думку Грицака, Європа боїться Трампа більше, ніж Путіна