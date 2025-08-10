В Генштабе назвали, где наибольшая активность россиян на Покровском направлении
- На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить украинские подразделения.
- На этом направлении ликвидировано 108 и ранены 56 оккупантов; уничтожено 8 единиц техники и 13 БпЛА.
Согласно сообщению Генштаба, на вечер 10 августа с начала суток произошло 112 боевых столкновений. На двух направлениях еще продолжаются бои.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.
Какая ситуация на фронте на вечер 10 августа?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было 2 атаки россиян.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил 5 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.
На Северском направлении украинские воины отбили 5 попыток наступления. Враг пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 3 вражеские атаки в районах Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 8 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.
На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность – в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишине, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. 2 боестолкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили 8 единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков,
– перечислили в Генштабе.
На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Свободное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Бои продолжаются в 4 локациях.
На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили российскую атаку.
На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел 4 напрасные атаки на позиции наших защитников.