Кроме того, что меняется риторика Дональда Трампа, мы увидели изменения в публикациях западной прессы. В последних материалах там пишут о том, что Владимир Путин не достигает результатов на поле боя и не сможет выиграть войну.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в эфире 24 Канала, что об этом пишут прежде всего экономические издания. Они понимают, что все проблемы россиян существенно связаны с экономикой.

Путин не имеет чем покрывать дефицит

Журналисты видят динамику, с которой развиваются события в России и ее экономике. Например, за последние 2 месяца – август и сентябрь 2025 года – дефицит бюджета не покрывался ликвидной частью Фонда национального благосостояния.

Традиционно все годы в России дефицит практически отсутствовал, ведь его покрывали. Даже первые 3,5 года полномасштабной войны это удавалось делать. В августе 2025 года ситуация изменилась.

Почему это важный момент? Потому что каждый раз когда Россия принимает бюджет, она говорит, что дефицит бюджета покроют за счет Фонда национального благосостояния. А теперь получается, что на это не хватает денег,

– объяснил Иван Ус.

Понятно, это будет провоцировать Россию на довольно непопулярные шаги. Например, с 1 января 2026 года Россия поднимает на 2% налог на добавленную стоимость. То есть уже имеем факт того, что Кремль повышает налоги.

На какие шаги готов пойти Кремль?

Далее вполне возможны более жесткие шаги. В медийном пространстве их уже обсуждают.

"Возможно, это будет замораживание средств российских граждан на счетах в банках. Об этом осторожно говорил министр финансов. Возможно, еще более непопулярный шаг, о котором говорил один из пропагандистов России – государство не будет платить пенсии или сокращать зарплаты", – добавил Иван Ус.

Многие российские предприятия уже переходят с пяти до четырехдневной рабочей недели. Даже появилась информация, что крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники переходит на трехдневную рабочую неделю. Это звучит красиво, как оптимизация работы, но на самом деле это означает, что люди будут получать меньшую зарплату.

И, конечно, тема печати денег. Назову лишь две простые цифры, чтобы задуматься. По состоянию на 1 февраля 2022 года денежная масса в России составляла 66,6 триллиона рублей. По состоянию на 1 октября 2025 – эта сумма уже 121,3 триллиона,

– отметил Иван Ус.

То есть денежная масса выросла вдвое. Это не может не давить на инфляцию. Уже сейчас экономисты об этом говорят, инфляция ускоряется. Но когда кто-либо предлагает скорректировать расходы путем уменьшения средств на войну – Кремль выступает против.

Соответственно приходится корректировать другие параметры. Это видят аналитики ведущих западных изданий, поэтому и меняют свою риторику. Они понимают, что Россия не сможет воевать, если не будет на это денег.

