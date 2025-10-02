Что происходит в России?
Также больше уходит денег на органы власти, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Согласно информации, в 2026 году федеральные расходы на по меньшей мере 18 из 51 государственной программы России уменьшатся. Таким образом правительство страны-агрессора сэкономит более 207 миллиардов рублей.
Под сокращение попали такие сферы:
- здравоохранение;
- авиапром;
- энергетика;
- финансирование временно оккупированных украинских территорий.
Больше всего в процентном измерении урезали программу "Химическая и биологическая безопасность" – на 36,4 % (до 3,5 миллиардов рублей),
– рассказали в разведке.
Однако в абсолютных цифрах рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий". Речь идет о минус 34,3 миллиарда рублей (это примерно 30%).
Интересно! Программа "Развитие здравоохранения" потеряла 31,7 миллиарда рублей.
Кроме того, существенно уменьшено финансирование программ развития авиапрома (минус 14,4 миллиарда) и энергетики (минус 1 7,9 миллиарда). Следует еще добавить, что сокращение коснулись проектов в сфере судостроения, рыбного хозяйства, занятости и национальной политики.
В то же время расходы на органы власти и пропаганду растут,
– отметили в СВР Украины.
Например, на программу под названием "Россия в мире", которая направлена на продвижение "традиционных ценностей" за рубежом, в 2026 году выделят почти 12 миллиардов рублей. И это вдвое больше, чем в прошлом году.
В частности Государственный фонд "Защитники отечества", где руководительницей является племянница Владимир Путина Анна Цивилева, получит 35 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем финансирование 2025 года.
Заметьте! Государственные телеканалы России в 2026 году профинансируют на 106,4 миллиарда рублей.
Что еще известно о событиях в России?
Россия все еще находится в состоянии топливного кризиса. Об этом пишет The Moscow Time.
Проблема коснулась не только регионов страны-агрессора, но также и оккупированных ею украинских территорий. Однако решить проблему быстро не удастся.
Обратите внимание! Власти планируют устранить трудности не раньше конца октября текущего года.
Что известно о бюджете России?
Сейчас Россия активно продолжает финансирование войны. Согласно проекту бюджета, расходы на оборону в 2026 году составят 156 миллиардов долларов.
Москва действительно немного сокращает военные расходы. Но военный бюджет Кремля остается почти вчетверо больше, чем, например, в 2021 году.
В 2025 году Россия выделяла на войну более 160 миллиардов долларов. И это рекордная сумма в постсоветский период.