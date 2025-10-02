Что происходит в России?

Также больше уходит денег на органы власти, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Согласно информации, в 2026 году федеральные расходы на по меньшей мере 18 из 51 государственной программы России уменьшатся. Таким образом правительство страны-агрессора сэкономит более 207 миллиардов рублей.

Под сокращение попали такие сферы:

здравоохранение; авиапром; энергетика; финансирование временно оккупированных украинских территорий.

Больше всего в процентном измерении урезали программу "Химическая и биологическая безопасность" – на 36,4 % (до 3,5 миллиардов рублей),

– рассказали в разведке.

Однако в абсолютных цифрах рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий". Речь идет о минус 34,3 миллиарда рублей (это примерно 30%).

Интересно! Программа "Развитие здравоохранения" потеряла 31,7 миллиарда рублей.

Кроме того, существенно уменьшено финансирование программ развития авиапрома (минус 14,4 миллиарда) и энергетики (минус 1 7,9 миллиарда). Следует еще добавить, что сокращение коснулись проектов в сфере судостроения, рыбного хозяйства, занятости и национальной политики.

В то же время расходы на органы власти и пропаганду растут,

– отметили в СВР Украины.

Например, на программу под названием "Россия в мире", которая направлена на продвижение "традиционных ценностей" за рубежом, в 2026 году выделят почти 12 миллиардов рублей. И это вдвое больше, чем в прошлом году.

В частности Государственный фонд "Защитники отечества", где руководительницей является племянница Владимир Путина Анна Цивилева, получит 35 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше, чем финансирование 2025 года.

Заметьте! Государственные телеканалы России в 2026 году профинансируют на 106,4 миллиарда рублей.

Что еще известно о событиях в России?

Россия все еще находится в состоянии топливного кризиса. Об этом пишет The Moscow Time.

Проблема коснулась не только регионов страны-агрессора, но также и оккупированных ею украинских территорий. Однако решить проблему быстро не удастся.

Обратите внимание! Власти планируют устранить трудности не раньше конца октября текущего года.

Что известно о бюджете России?