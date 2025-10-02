Що відбувається у Росії?

Також більше йде грошей на органи влади, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Згідно з інформацією, у 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 державних програм Росії зменшаться. Таким чином уряд країни-агресорки заощадить понад 207 мільярдів рублів.

Під скорочення потрапили такі сфери:

охорона здоров’я; авіапром; енергетика; фінансування тимчасово окупованих українських територій.

Найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека" – на 36,4 % (до 3,5 мільярдів рублів),

– розповіли у розвідці.

Однак в абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій". Йдеться про мінус 34,3 мільярда рублів (це приблизно 30 %).

Цікаво! Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 мільярда рублів.

Крім того, суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (мінус 14,4 мільярда) та енергетики (мінус 1 7,9 мільярда). Слід ще додати, що скорочення торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.

Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають,

– наголосили у СЗР України.

Наприклад, на програму під назвою "Росія у світі", яка спрямована на просування "традиційних цінностей" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 мільярдів рублів. І це удвічі більше, ніж торік.

Зокрема Державний фонд "Защитники отечества", де керівницю є племінниця Володимир Путіна Анна Цивілєва, отримає 35 мільярдів рублів. Це у 2,5 раза більше, ніж фінансування 2025 року.

Зауважте! Державні телеканали Росії у 2026 році профінансують на 106,4 мільярда рублів.

Що ще відомо про події у Росії?

Росія все ще перебуває у стані паливної кризи. Про це пише The Moscow Time.

Проблема торкнулася не тільки регіонів країни-агресорки, але також й окупованих нею українських територій. Однак розв'язати проблему швидко не вдасться.

Зверніть увагу! Влада планує усунути труднощі не раніше кінця жовтня поточного року.

Що відомо про бюджет Росії?