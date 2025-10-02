Що відбувається у Росії?
Також більше йде грошей на органи влади, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Згідно з інформацією, у 2026 році федеральні витрати на щонайменше 18 із 51 державних програм Росії зменшаться. Таким чином уряд країни-агресорки заощадить понад 207 мільярдів рублів.
Під скорочення потрапили такі сфери:
- охорона здоров’я;
- авіапром;
- енергетика;
- фінансування тимчасово окупованих українських територій.
Найбільше у відсотковому вимірі урізали програму "Хімічна та біологічна безпека" – на 36,4 % (до 3,5 мільярдів рублів),
– розповіли у розвідці.
Однак в абсолютних цифрах рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій". Йдеться про мінус 34,3 мільярда рублів (це приблизно 30 %).
Цікаво! Програма "Розвиток охорони здоров’я" втратила 31,7 мільярда рублів.
Крім того, суттєво зменшено фінансування програм розвитку авіапрому (мінус 14,4 мільярда) та енергетики (мінус 1 7,9 мільярда). Слід ще додати, що скорочення торкнулися проєктів у сфері суднобудування, рибного господарства, зайнятості та національної політики.
Водночас витрати на органи влади та пропаганду зростають,
– наголосили у СЗР України.
Наприклад, на програму під назвою "Росія у світі", яка спрямована на просування "традиційних цінностей" за кордоном, у 2026 році виділять майже 12 мільярдів рублів. І це удвічі більше, ніж торік.
Зокрема Державний фонд "Защитники отечества", де керівницю є племінниця Володимир Путіна Анна Цивілєва, отримає 35 мільярдів рублів. Це у 2,5 раза більше, ніж фінансування 2025 року.
Зауважте! Державні телеканали Росії у 2026 році профінансують на 106,4 мільярда рублів.
Що ще відомо про події у Росії?
Росія все ще перебуває у стані паливної кризи. Про це пише The Moscow Time.
Проблема торкнулася не тільки регіонів країни-агресорки, але також й окупованих нею українських територій. Однак розв'язати проблему швидко не вдасться.
Зверніть увагу! Влада планує усунути труднощі не раніше кінця жовтня поточного року.
Що відомо про бюджет Росії?
Наразі Росія активно продовжує фінансування війни. Згідно з проєктом бюджету, витрати на оборону у 2026 році становитимуть 156 мільярдів доларів.
Москва дійсно трохи скорочує воєнні витрати. Але військовий бюджет Кремля залишається майже вчетверо більшим, ніж, наприклад, у 2021 році.
У 2025 році Росія виділяла на війну понад 160 мільярдів доларів. І це рекордна сума у пострадянський період.