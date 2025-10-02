Які результати опитування про пенсію в Росії?
Лише 17% пенсіонерів у Росії вірять, що державних виплат вистачить для нормального життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також Стає все гірше: ще одна російська галузь стала кризовою
У той час переважна більшість (76%) переконані у протилежному. Щоб не залишитися за межею виживання, росіяни змушені думати про накопичення ще в молодості:
- 30% вважають, що відкладати гроші на старість потрібно починати до 25 років;
- кожен четвертий називає оптимальним періодом 25–35 років;
- 14 % – 36-45 років.
При цьому дві третини опитаних (65%) уже зараз планують додаткові способи заробітку у пенсійному віці;
- 40% готуються до фізично роботи;
- 33% хочуть продовжити працювати за спеціальністю;
- 28% розраховують лише на власні заощадження.
Частина людей планує прохарчуватися продуктами з власних городів (21%) чи сподіватися на допомогу дітей (15%).
Депутатка Держдуми від "Єдиної росії" Ірина Родніна порадила пенсіонерам "стати самостійними" і більше не покладатися на державу, адже пенсія – це лише "допомога по старості", а не повноцінний дохід,
– повідомили у розвідці.
Що відомо про пенсійну реформу в Росії?
З 2019 по 2028 роки у Росії триває пенсійна реформа, проте деякі росіяни пропонують взагалі скасували виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на російського бізнесмена Костянтина Малофєєва.
Він закликав владу Росії скасувати пенсії для громадян, народжених після 1995 року. На його думку, це спонукатиме молодь мати більше дітей, аби забезпечити себе у старості. Наразі, скаржиться Малофєєв, росіяни до 30 років покладаються на майбутню державну пенсію й тому не поспішають створювати родини.
Тим часом Росія може постати перед потребою підвищити пенсійний вік до 80 років після 2050 року. Про це мовиться у прогнозі ВЦВГД. У документі зазначено, що без міграції та роботизації, за нинішнього рівня народжуваності й смертності, на країну чекає "демографічна зима", тоді як населення до кінця 21 століття може зменшитись удвічі.
Що відомо про тарифи й податки в Росії?
Комуналка здорожчає на 27,9% за три роки в Росії, починаючи з 2026 року. Здорожчання компослуг пояснюється потребою модернізації зношених мереж, яке фінансуватиметься коштом населення, оскільки бюджетні кошти використовуються на війну.
Проте у Росії кожен четвертий "не витягує" комуналку. Після різкого зростання тарифів вгору злетіла інфляція. Через це росіяни беруть в борг чи кредити.
Мінфін Росії також оголосив про підвищення ПДВ до 22%, що може спричинити стрибок цін та інфляцію. Підвищення ПДВ призначене для фінансування оборони та безпеки, зберігаючи пільгову ставку для соціально значущих товарів.