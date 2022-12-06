Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на офіційний портал правової інформації Росії.

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Заморожування накопичувальної пенсії

Накопичувальна частина пенсії у Росії заморожена ще з 2014 року. Першочергово російська влада планувала, що захід буде одноразовим, однак продовжує його протягом 8 років.

При цьому 6% загальної частини страхових внесків із зарплати, які призначалися для пенсії майбутнім пенсіонерам, зараз виплачуються нинішнім пенсіонерам з метою скорочення обсягу дефіциту Пенсійного фонду Росії (ПФР).

Зауважимо, що цим законом також передбачається припинення держслужби для співробітників держструктур Росії, яких призвали на службу за мобілізацією.

Що відомо про накопичувальну пенсію в Росії

Торік російський політик оцінив ідею запровадження накопичувальної пенсії та добровільними внесками як "марні". Він пояснив, що вони актуальні лише тоді, "коли фінансова система повністю стабільна, середній клас становить понад 50% населення країни".

Накопичувальна пенсія в Росії повинна була формуватись на підставі пенсійних накопичень, врахованих у спеціальній частині індивідуального особового рахунку застрахованої особи. Такі накопичення повинні були створюватись на рахунку страхових внесків роботодавців та доходу від їх інвестування, згідно з даними Вікіпедії.

Через "заморожування" накопичувальної пенсії надходження коштів на формування накопичувальної пенсії росіян, по суті, призупинено. Однак роботодавці продовжують сплачувати колишній відсоток внесків до ПФР за своїх працівників, але в останніх при цьому накопичення не формуються, а кошти витрачаються на виплату страхової пенсії громадянам, які вже стали пенсіонерами.