Окрім того, що змінюється риторика Дональда Трампа, ми побачили зміни у публікаціях західної преси. В останніх матеріалах там пишуть про те, що Володимир Путін не досягає результатів на полі бою та не зможе виграти війну.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив в ефірі 24 Каналу, що про це пишуть насамперед економічні видання. Вони розуміють, що всі проблеми росіян суттєво пов'язані з економікою.

Путін не має чим покривати дефіцит

Журналісти бачать динаміку, з якою розвиваються події в Росії та її економіці. Наприклад, за останні 2 місяці – серпень та вересень 2025 року – дефіцит бюджету не покривався ліквідною частиною Фонду національного добробуту.

Традиційно всі роки у Росії дефіцит практично був відсутній, адже його покривали. Навіть перші 3,5 роки повномасштабної війни це вдавалося робити. У серпні 2025 року ситуація змінилася.

Чому це важливий момент? Тому що кожного разу коли Росія приймає бюджет, вона говорить, що дефіцит бюджету покриють коштом Фонду національного добробуту. А тепер виходить, що на це бракує грошей,

– пояснив Іван Ус.

Зрозуміло, це провокуватиме Росію на доволі непопулярні кроки. Наприклад, з 1 січня 2026 Росія підіймає на 2% податок на додану вартість. Тобто вже маємо факт того, що Кремль підвищує податки.

На які кроки готовий піти Кремль?

Далі цілком можливі жорсткіші кроки. У медійному просторі їх вже обговорюють.

"Можливо, це буде замороження коштів російських громадян на рахунках в банках. Про це обережно казав міністр фінансів. Можливо, ще більш непопулярний крок, про який говорив один з пропагандистів Росії – держава не платитиме пенсії або скорочуватиме зарплати", – додав Іван Ус.

Багато російських підприємств уже переходять з п'яти до чотириденного робочого тижня. Навіть з'явилася інформація, що найбільший у Росії виробник сільськогосподарської техніки переходить на триденний робочий тиждень. Це звучить красиво, як оптимізація роботи, але насправді це означає, що люди отримуватимуть меншу зарплату.

І, звісно, тема друку грошей. Назву лише дві прості цифри, щоб задуматись. Станом на 1 лютого 2022 року грошова маса в Росії складала 66,6 трильйона рублів. Станом на 1 жовтня 2025 – ця сума вже 121,3 трильйона,

– наголосив Іван Ус.

Тобто грошова маса зросла вдвічі. Це не може не тиснути на інфляцію. Уже зараз економісти про це говорять, інфляція пришвидшується. Але коли будь-хто пропонує скоригувати витрати шляхом зменшення коштів на війну – Кремль виступає проти.

Відповідно доводиться коригувати інші параметри. Це бачать аналітики провідних західних видань, тому і змінюють свою риторику. Вони розуміють, що Росія не зможе воювати, якщо не матиме на це грошей.

Які проблеми вже відчувають росіяни?