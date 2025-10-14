Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 1329 дней. Российские войска атакуют украинские города и пытаются наступать на фронте. Однако украинские Силы обороны мужественно обороняют свою страну.

О главных событиях на фронте 14 октября, последствиях обстрелов и атак, ситуацию на международной арене читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия ударила по медучреждению в Харькове: известно о пострадавших и других разрушениях

Что стоит знать о ситуации в Украине и мире 14 октября?