14 октября, 06:35
7

Россияне ударили КАБами по Харькову, в Черном море затонуло судно: хронология 1329 дня войны

Надежда Батюк

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 1329 дней. Российские войска атакуют украинские города и пытаются наступать на фронте. Однако украинские Силы обороны мужественно обороняют свою страну.

О главных событиях на фронте 14 октября, последствиях обстрелов и атак, ситуацию на международной арене читайте в материале 24 Канала.

Что стоит знать о ситуации в Украине и мире 14 октября?

 

03:27, 14 октября

Ночью 14 октября в Сумах прогремели взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников.

02:31, 14 октября

DeepState сообщил о расширении серой зоны возле Серебрянки

В районе Серебрянки Донецкой области увеличилась серая зона, где россияне регулярно давят, но не могут закрепиться.

Аналитики отмечают, что они пытаются продвинуться вглубь территории, не закрепляясь конкретно на позициях.

01:48, 14 октября

В Черном море затонуло судно, на котором были украинские моряки

В Черном море затонуло судно "Eileen", на котором были 10 украинских моряков. К счастью, их удалось спасти.

Судно затонуло в 260 километрах к востоку от Варны, причины повреждения и затопления неизвестны.

01:19, 14 октября

Россия ударила по медучреждению в Харькове

Россияне нанесли удары по Харькову, используя управляемые авиабомбы. Из-за этого произошло попадание в одно из медицинских учреждений города.

В результате атаки ранения получили 6 человек, также повреждены по меньшей мере 12 авто. Кроме этого, без света остались около 30 000 семей.

00:39, 14 октября

Рютте сказал, при каком условии начнется война между Россией и НАТО

Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и НАТО возможна, если Москва нападет на страны Альянса.

По его мнению, вероятный конфликт между такими сторонами значительно отличался бы от той войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной, по ряду причин.