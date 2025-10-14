Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1329 днів. Російські війська атакують українські міста та намагаються наступати на фронті. Однак українські Сили оборони мужньо обороняють свою країну.

Про головні події на фронті 14 жовтня, наслідки обстрілів та атак, ситуацію на міжнародній арені читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що варто знати про ситуацію в Україні та світі 14 жовтня?