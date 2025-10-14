Про головні події на фронті 14 жовтня, наслідки обстрілів та атак, ситуацію на міжнародній арені читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що варто знати про ситуацію в Україні та світі 14 жовтня?
Уночі 14 жовтня у Сумах пролунали вибухи через атаку російських ударних безпілотників. У районі Серебрянки Донецької області збільшилася сіра зона, де росіяни регулярно тиснуть, але не можуть закріпитися. Аналітики зазначають, що вони намагаються просунутися вглиб території, не закріплюючись конкретно на позиціях. У Чорному морі затонуло судно "Eileen", на якому були 10 українських моряків. На щастя, їх вдалося врятувати. Судно затонуло за 260 кілометрів на схід від Варни, причини пошкодження та затоплення невідомі. Росіяни завдали ударів по Харкову, використовуючи керовані авіабомби. Через це сталося влучання в один із медичних закладів міста. Унаслідок атаки поранення зазнали 6 людей, також пошкоджено щонайменше 12 авто. Окрім цього, без світла залишилися близько 30 000 родин. Марк Рютте заявив, що відкрита війна між Росією та НАТО можлива, якщо Москва нападе на країни Альянсу. На його думку, ймовірний конфлікт між такими сторонами значно відрізнявся б від тієї війни, яка наразі триває між Росією та Україною, через низку причин.
DeepState повідомив про розширення сірої зони біля Серебрянки
У Чорному морі затонуло судно, на якому були українські моряки
Росія вдарила по медзакладу у Харкові
Рютте сказав, за якої умови почнеться війна між Росією і НАТО
