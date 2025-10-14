О главных событиях на фронте 14 октября, последствиях обстрелов и атак, ситуацию на международной арене читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия ударила по медучреждению в Харькове: известно о пострадавших и других разрушениях
Что стоит знать о ситуации в Украине и мире 14 октября?
Ночью 14 октября в Сумах прогремели взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников. В районе Серебрянки Донецкой области увеличилась серая зона, где россияне регулярно давят, но не могут закрепиться. Аналитики отмечают, что они пытаются продвинуться вглубь территории, не закрепляясь конкретно на позициях. В Черном море затонуло судно "Eileen", на котором были 10 украинских моряков. К счастью, их удалось спасти. Судно затонуло в 260 километрах к востоку от Варны, причины повреждения и затопления неизвестны. Россияне нанесли удары по Харькову, используя управляемые авиабомбы. Из-за этого произошло попадание в одно из медицинских учреждений города. В результате атаки ранения получили 6 человек, также повреждены по меньшей мере 12 авто. Кроме этого, без света остались около 30 000 семей. Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и НАТО возможна, если Москва нападет на страны Альянса. По его мнению, вероятный конфликт между такими сторонами значительно отличался бы от той войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной, по ряду причин.
DeepState сообщил о расширении серой зоны возле Серебрянки
В Черном море затонуло судно, на котором были украинские моряки
Россия ударила по медучреждению в Харькове
Рютте сказал, при каком условии начнется война между Россией и НАТО
Ночью 14 октября в Сумах прогремели взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников.
В районе Серебрянки Донецкой области увеличилась серая зона, где россияне регулярно давят, но не могут закрепиться.
Аналитики отмечают, что они пытаются продвинуться вглубь территории, не закрепляясь конкретно на позициях.
В Черном море затонуло судно "Eileen", на котором были 10 украинских моряков. К счастью, их удалось спасти.
Судно затонуло в 260 километрах к востоку от Варны, причины повреждения и затопления неизвестны.
Россияне нанесли удары по Харькову, используя управляемые авиабомбы. Из-за этого произошло попадание в одно из медицинских учреждений города.
В результате атаки ранения получили 6 человек, также повреждены по меньшей мере 12 авто. Кроме этого, без света остались около 30 000 семей.
Марк Рютте заявил, что открытая война между Россией и НАТО возможна, если Москва нападет на страны Альянса.
По его мнению, вероятный конфликт между такими сторонами значительно отличался бы от той войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной, по ряду причин.