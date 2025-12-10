Этим пользуется Путин: почему Европа ничем не может возразить Трампу

Все чаще появляется информация, что некоторые европейские лидеры намекают Украине пойти на территориальные уступки. С другой стороны сформировался союз проводник стран Европы, которые продолжают поддерживать наше государство.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель адвокационно-аналитической организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что, к сожалению, не все государства готовы решительно действовать в вопросе Украины. Например, несмотря на активную риторику, Франция все-таки не согласилась передать замороженные российские активы.

Что останавливает европейцев?

К сожалению, часто когда доходит до дела, действия европейцев не являются такими активными. Конечно, они чувствуют угрозу от того, что Россия становится все более наглой, но часто их внутренние проблемы преобладают. Для европейцев становится приоритетом решение проблем с миграцией, безработицей.

К тому же новым вызовом является рост поддержки правых сил. Они набирают все больше голосов, а в некоторых правительствах даже приходят к власти. Речь идет не о классических консерваторах, а об антиевропейских, антиукраинских партиях.

Это существенная проблема, которая стоит перед Европейским Союзом. В ЕС долго не занимались вопросом расширения. Только война в Украине заставила Европу дать статус кандидата Украине и заодно еще 10 стран попали в эту команду,

– отметил Олег Рыбачук.

Сейчас Евросоюз ждет весны, чтобы венгерские избиратели наконец сменили правление в стране. Ведь политика Виктора Орбана стала олицетворением всех проблем управления, когда одна страна последовательно блокирует любую помощь Украине.

Как Путин использует разногласия в Европе?

Часто российскому диктатору подыгрывает не только Виктор Орбан, но и премьер Словакии Роберт Фицо. Он даже заявил, что будет подавать в суд, чтобы заблокировать любую программу помощи Украине.

К сожалению, европейцы до сих пор не придумали способ, чтобы использовать замороженные активы России. Они не спешат это делать, вместо этого предлагают пакеты помощи, которые сразу блокирует Венгрия или Словакия.

Мы видим, что одна страна может препятствовать коллективным решениям Евросоюза. Это ненормальная и нездоровая ситуация.

Она повторяется с тех пор, как у нас идет война, а решения до сих пор нет. Это подрывает эффективность Европейского Союза, а Путин этим откровенно пользуется, позволяет себе пренебрежительно говорить о Европейском Союзе,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Такую риторику частично повторяет Трамп, который неоднократно критиковал ЕС, называл его зависимым от американской помощи. Лидер США называл организацию "ни на что не способной".

Что говорят в Европе о завершении войны?