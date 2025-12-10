Цим користується Путін: чому Європа нічим не може заперечити Трампу

Дедалі частіше з'являється інформація, що деякі європейські лідери натякають Україні піти на територіальні поступки. З іншого боку сформувався союз провідник країн Європи, які продовжують підтримувати нашу державу.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова адвокаційно-аналітичної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що, на жаль, не всі держави готові рішуче діяти у питанні України. Наприклад, попри активну риторику, Франція все-таки не погодилася передати заморожені російські активи.

Що зупиняє європейців?

На жаль, часто коли доходить до справи, дії європейців не є такими активними. Звісно, вони відчувають загрозу від того, що Росія стає дедалі більш нахабною, але часто їхні внутрішні проблеми переважають. Для європейців стає пріоритетом розв'язання проблем з міграцією, безробіттям.

До того ж новим викликом є зростання підтримки правих сил. Вони набирають дедалі більше голосів, а в деяких урядах навіть приходять до влади. Мовиться не про класичних консерваторів, а про антиєвропейські, антиукраїнські партії.

Це суттєва проблема, яка стоїть перед Європейським Союзом. В ЄС довго не займалися питанням розширення. Лише війна в Україні змусила Європу дати статус кандидата Україні й заодно ще 10 країн потрапили в цю команду,

– зауважив Олег Рибачук.

Зараз Євросоюз чекає весни, щоб угорські виборці нарешті змінили правління в країні. Адже політика Віктора Орбана стала уособленням усіх проблем управління, коли одна країна послідовно блокує будь-яку допомогу Україні.

Як Путін використовує розбіжності у Європі?

Часто російському диктатору підіграє не тільки Віктор Орбан, але й прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Він навіть заявив, що позиватиметься до суду, щоб заблокувати будь-яку програму допомоги Україні.

На жаль, європейці досі не придумали спосіб, щоб використати заморожені активи Росії. Вони не поспішають це робити, натомість пропонують пакети допомоги, які одразу блокує Угорщина або Словаччина.

Ми бачимо, що одна країна може перешкоджати колективним рішенням Євросоюзу. Це ненормальна та нездорова ситуація.

Вона повторюється відколи у нас йде війна, а рішення досі немає. Це підважує ефективність Європейського Союзу, а Путін цим відверто користується, дозволяє собі зневажливо говорити про Європейський Союз,

– наголосив Олег Рибачук.

Таку риторику частково повторює Трамп, який неодноразово критикував ЄС, називав його залежним від американської допомоги. Лідер США називав організацію "ні на що не здатною".

Що кажуть у Європі про завершення війни?