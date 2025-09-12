Корреспондент Ukrainian Witness Нина Грушецкая сняла эксклюзивный сюжет о молодых военнослужащих в возрасте 18-24 года, которые получают миллион гривен за подписание контракта с ВСУ. Журналистка пообщалась с новобранцами на полигоне и с теми, кто уже имеет опыт боевых действий.

Съемочная группа записала истории пяти бойцов.

Какие истории рассказали молодые контрактники в ВСУ?

Те, кто только что пришел в ВСУ: Рекрут "Черт" занимался строительством, "Негр" был флористом и украшал свадьбы, а "Адисит" работал на шахте – все трое подписали контракт полтора месяца назад и сейчас проходят обучение перед отправкой в зону боевых действий.

Оказалось, что деньги не всегда были главным мотивом. "Негр" говорит, что узнал о миллионе уже после звонка в Минобороны.

"Когда ты молодой, то тебя так мотивируют. Для меня это мотивацией не было. И подписывать какой-то простой контракт, когда есть 18-24 и ты там можешь получить миллион – это плюс", – отмечает "Адисит".

Деньги выплачивают частями: 200 тысяч при подписании, 300 тысяч при отправке на боевые, остальные – после окончания контракта. "Черт" уже купил себе экипировку, отправил деньги родителям, а жене купил телефон. "Адисит" мечтает о машине и путешествия за границу после службы, он еще никогда не видел мира за пределами Украины.

18-летний "Черт" женился за месяц до армии на 26-летней девушке, с которой встречался всего неделю – говорит, хотел успеть почувствовать, что такое семья и отцовство, пока есть такая возможность.

Совсем другие истории у тех, кто уже побывал на передовой. "Шеф" и "Злюка" подписали контракт полгода назад и успели осуществить по 2 – 3 боевых выхода. "Шеф" начал свой путь с ТРО под Киевом в начале полномасштабного вторжения. Говорит, что 70% его знакомых служат. На этот шаг его мотивировало то, что "ребята приезжают, а мне стыдно им смотреть в глаза".

Первый бой оставил сильные впечатления. "Шеф" вспоминает, что самое страшное ощущение – сесть в БТР и непосредственно отправиться в зону боевых действий.

"После того момента, еще и когда контакт был, я вообще не спал, я под деревом сидел с автоматом до вечера, пока ребята копали, а потом от автомата руку я не убирал. Я так в броне сидел и просто пересматривал свой сектор", – рассказывает он о пережитом после первого боя.

Несмотря на страхи, молодые военные демонстрируют хорошие результаты на передовой. У "Шефа" уже три контузии и осколочное ранение. Говорит, что даже женился через приложение "Дія" прямо в окопе: "... и в это время над нами "Шахед" сбивали".

Самый большой страх ребят – погибнуть в нечестном бою и остаться на поле без возможности, чтобы тело забрали.

Инструктор 92-й ОШБр Алексей объясняет разницу между молодыми и старшими солдатами: старшие – не всегда идут по собственному выбору, а молодежь идет добровольно. Молодой ум, мол, более гибкий – они легче учатся. Кроме того, с его слов, молодежь более физически вынослива. В то же время он называет их "детьми ТикТока и асфальта" и отмечает: "Они молоды и у них недостаточно до конца сформирована личность", а также говорит, что молодежь психологически более уязвима.

