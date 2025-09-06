Соответствующую информацию сообщили адвокаты Екатерина Анищенко и Андрей Новак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП.Жизнь".

Смотрите также Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации: полный перечень

Какие последствия в таком случае возможны?

Отмечается, что на пунктах пересечения границы представители ГПСУ составляют административные протоколы о наложении штрафов. Согласно обнародованным данным, штраф от 3 400 до 8 500 гривен предусмотрен за пересечение границы:

вне пунктов пропуска;

без соответствующих документов;

с использованием поддельных документов или таких, содержащих ложные сведения;

без разрешения соответствующих органов власти.

Альтернативным методом наказания может быть административный арест на 15 суток. Уголовной ответственности за нарушение законодательства в этом случае нет,

– говорится в сообщении.

Впрочем, заметим, ранее адвокат Марина Бекало объясняла, что есть важный нюанс, если речь идет о тех, кто выехал (или пытался выехать) с поддельными документами или такими, содержащими недостоверные сведения.

По ее словам, в случае выявления указанного правонарушения и открытия уголовного производства, выезд за границу будет ограничен, по общим правилам порядка выезда и въезда в Украину граждан Украины.

Подробнее о новом законе