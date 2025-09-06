Відповідну інформацію повідомили адвокати Катерина Аніщенко та Андрій Новак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП.Життя".
Які наслідки у такому разі можливі?
Зазначається, що на пунктах перетину кордону представники ДПСУ складають адміністративні протоколи про накладання штрафів. Згідно з оприлюдненими даними, штраф від 3 400 до 8 500 гривень передбачений за перетин кордону:
- поза пунктами пропуску;
- без відповідних документів;
- з використанням підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості;
- без дозволу відповідних органів влади.
Альтернативним методом покарання може бути адміністративний арешт на 15 діб. Кримінальної відповідальності за порушення законодавства у цьому випадку немає,
– ідеться у повідомленні.
Утім, зауважимо, раніше адвокатка Марина Бекало пояснювала, що є важливий нюанс, якщо мова йде про тих, хто виїхав (або намагався виїхати) з підробленими документами чи такими, що містять недостовірні відомості.
За її словами, у разі виявлення вказаного правопорушення та відкриття кримінального провадження, виїзд за кордон буде обмежений, за загальними правилами порядку виїзду і в’їзду в Україну громадян України.
Детальніше про новий закон
Нагадаємо, наприкінці серпня уряд оновив правила перетину державного кордону. Згідно з ними, усі чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
Відомо, що для виїзду за кордон особам відповідного віку потрібен військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі та пред'явити на вимогу ДПСУ на пункті пропуску, і закордонний паспорт.
Зауважимо, дозвіл не поширюється на чоловіків, які обіймають певні посади держслужби в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїздити лише у службове відрядження.