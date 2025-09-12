Мільйон, контузії та весілля в окопі: відверті історії молодих контрактників
- Молоді військовослужбовці у віці 18-24 роки отримують мільйон гривень за підписання контракту із ЗСУ, але не завжди гроші є головним мотивом.
- Бійці поділилися історіями про свій шлях у військовій службі, включаючи одруження в окопі та пережиті бойові дії, демонструючи високу мотивацію та результати.
Кореспондентка Ukrainian Witness Ніна Грушецька зняла ексклюзивний сюжет про молодих військовослужбовців віком 18-24 роки, які отримують мільйон гривень за підписання контракту із ЗСУ. Журналістка поспілкувалася з новобранцями на полігоні та з тими, хто вже має досвід бойових дій.
Знімальна група записала історії пʼяти бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness.
Дивіться також Чи можуть повернутися в Україну чоловіки до 22 років, які виїхали незаконно: роз'яснення
Які історії розповіли молоді контрактники у ЗСУ?
Ті, хто щойно прийшов у ЗСУ: Рекрут "Чорт" займався будівництвом, "Негр" був флористом та прикрашав весілля, а "Адісіт" працював на шахті – усі троє підписали контракт півтора місяця тому та зараз проходять вишкіл перед відправкою в зону бойових дій.
Виявилося, що гроші не завжди були головним мотивом. "Негр" каже, що дізнався про мільйон уже після дзвінка в Міноборони.
"Коли ти молодий, то тебе так мотивують. Для мене це мотивацією не було. І підписувати якийсь простий контракт, коли є 18 – 24 і ти там можеш отримати мільйон – це плюс", – зазначає "Адісіт".
Як молодь почуває себе у ЗСУ: дивіться відео
Гроші виплачують частинами: 200 тисяч при підписанні, 300 тисяч при відправці на бойові, решта – після закінчення контракту. "Чорт" уже купив собі екіпірування, відправив гроші батькам, а дружині купив телефон. "Адісіт" мріє про машину та подорожі за кордон після служби, він ще ніколи не бачив світу поза межами України.
18-річний "Чорт" одружився за місяць до армії з 26-річною дівчиною, з якою зустрічався лише тиждень – каже, хотів встигнути відчути, що таке сім'я та батьківство, поки є така можливість.
Зовсім інші історії у тих, хто вже побував на передовій. "Шеф" і "Злюка" підписали контракт пів року тому і встигли здійснити по 2 – 3 бойових виходи. "Шеф" почав свій шлях з ТРО під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що 70% його знайомих служать. На цей крок його мотивувало те, що "хлопці приїжджають, а мені соромно їм дивитись в очі".
Перший бій залишив сильні враження. "Шеф" згадує, що найстрашніше відчуття – сісти в БТР і безпосередньо вирушити в зону бойових дій.
"Після того моменту, ще й коли контакт був, я взагалі не спав, я під деревом сидів з автоматом до вечора, поки хлопці копали, а потім від автомата руку я не прибирав. Я так в броні сидів і просто передивлявся свій сектор", – розповідає він про пережите після першого бою.
Попри страхи, молоді військові демонструють хороші результати на передовій. У "Шефа" вже три контузії та уламкове поранення. Каже, що навіть одружувався через додаток "Дія" прямо в окопі: "... і в цей час над нами "Шахед" збивали".
Найбільший страх хлопців – загинути в нечесному бою та залишитися на полі без можливості, щоб тіло забрали.
Інструктор 92-ї ОШБр Олексій пояснює різницю між молодими та старшими солдатами: старші – не завжди йдуть за власним вибором, а молодь йде добровільно. Молодий розум, мовляв, більш гнучкий – вони легше навчаються. Крім того, з його слів, молодь більш фізично витривала. Водночас він називає їх "дітьми ТікТоку та асфальту" і зазначає: "Вони молоді та в них недостатньо до кінця сформована особистість", а також каже, що молодь психологічно більш вразлива.
Контракт 18 – 24 можуть розширити на інші вікові категорії українців
- Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що формат Контракту 18 – 24 можуть розширити на інші вікові категорії, включаючи вже мобілізованих громадян.
- Він розповів, що вже спілкувався з трьома командирами бригад, які "спрямували час і зусилля" на рекрутинг за Контрактом 18 – 24, і вони дуже задоволені новобранцями.
- Цих бійців цінують насамперед через їхню ефективність та здатність після підготовки, тренувань і відповідного забезпечення виконувати спектр завдань.