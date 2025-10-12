Беспилотные летательные аппараты доминируют в воздухе над линией фронта российско-украинской войны. Но в тени их популярности все более массовое распространение получают наземные роботизированные комплексы.

Их применяют обе армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Как на войне в Украине применяют наземные дроны?

Автор материала обращает внимание, что из-за активного использования БПЛА на фронте формируется так называемая "кил-зона", которая может простираться на 25 километров от линии соприкосновения. В таких условиях перевозки грузов людьми становится слишком рискованным, поэтому логистические задачи все чаще возлагают на безэкипажные транспортные средства, которые уменьшают опасность для личного состава при доставке припасов на передовую.

FPV-дроны и другие летательные аппараты трудно вытесняют солдат из контролируемых населенных пунктов, но они очень эффективны против конвоев с боеприпасами и провиантом. Из-за этого обе стороны пытаются "окружить" вражеские села и города дронами, блокируя подвоз ресурсов – и чтобы прорвать такую блокаду, все чаще используют наземные роботизированные платформы.

В открытом доступе появляется все больше роликов, где видно, как беспилотные наземные транспортные средства доставляют еду и боеприпасы на передовые позиции как украинским, так и российским подразделениям. Хотя наземные роботы так же уязвимы для атак с воздуха, как и обычные пикапы, их уничтожение не влечет за собой потери экипажа.

Из-за небольших габаритов такие машины вмещают мало груза, но в то же время они менее заметны и лучше приспособлены к движению вне дорог – например в лесистой местности, где автотранспорту трудно пройти.

Наземные беспилотники помогают также с эвакуацией раненых: когда перемещение машинами или бронированной техникой невозможно из-за угрозы с неба, раненого можно переместить на специализированном роботе и тихо вывезти в тыл.

Автор отмечает, что украинские компании, имея опыт в создании БПЛА, смогли трансформировать эти навыки на разработку наземных роботов. Сегодня ВСУ имеют широкий парк таких комплексов, предназначенных для логистики, разминирования, разведки и даже огневой поддержки. Кроме отечественных разработок, в арсенал добавляются системы, поставляемые западными партнерами в рамках пакетов помощи.

Россия тоже пытается перенимать опыт и создает собственные экспериментальные наземные комплексы, которые находятся на разных этапах разработки и испытаний.

В то же время Forbes подчеркивает, что наземные работы пока остаются относительно простыми по сравнению со стремительным прогрессом в сфере БПЛА.

"Стремление к разработке новых беспилотных наземных транспортных средств отражает более широкий сдвиг к роботизированному бою, где машины играют все больше ролей, которые когда-то были зарезервированы для людей. Хотя нынешние системы остаются ограниченными, их быстрая эволюция указывает на будущее поле боя с интегрированной сетью воздушных, наземных и морских дронов. Как для Украины, так и для России преимущество в наземных беспилотниках предоставит им преимущество на современном поле боя, влияя на будущую траекторию войны", – резюмирует Forbes.

