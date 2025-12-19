Будни и тонкости работы операторов БпЛА в Донецкой области: что самое сложное для "мавикистов"
- Операторы БпЛА в Донецкой области рассказали о своей работе.
- С помощью "Мавика" можно выполнять много задач.
Операторы БПЛА в Донецкой области рассказали, как им работается и какие есть трудности. А также несколько приоткрыли свои возможности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиацентр Сухопутных войск ВСУ.
Насколько трудно работать с "мавиком"?
Бойцы 54 ОМБр работают в аэроразведке.
"Бабай" и "Морпех" рассказали: с дневной моделью Mavic несложно работать. А вот ночные "глаза" требуют максимальной сосредоточенности.
Когда ты используешь его ночью, включаешь режим невидимки и выключаются все датчики стабилизации. То есть режим называется ТТА – "на руках". Ты его контролируешь вечно, "держишь" воздух, чтобы его не сдуло, не потянуло вправо, влево. И еще термической камерой трудно ориентироваться, можно заблудиться где-то,
– признался "Бабай", пилот-разведчик самоходного артиллерийского дивизиона 54 ОМБр.
В дневном же режиме оператору БПЛА мешают разве что ветер и вражеские РЭБы.
"Мавик" имеет множество модификаций. Эти дроны могут быть оборудованы тепловизорами или двойными батареями, адаптированы под сброс боеприпасов. Такие беспилотники изначально разрабатывали для гражданской аэросъемки, картографирования и мониторинга.
Теперь же они стали простым и опасным оружием. И могут выполнять задачи от разведки до корректировки огня.
"Это оружие опасно тем, что мы можем найти врага и дать его координаты другим подразделениям или своим же смежникам, которые могут его поразить тем же FPV, или прилететь и сбросить ему гранату на голову", – перечислил "Бабай".
Работа операторов БпЛА: смотрите видео
Однако в работе дронщика очень важно не только уметь управлять устройством или знать его технические возможности.
"Тактическая осведомленность нужна. Это, в первую очередь, ведения разведки. Мы предоставляем информацию в реальном времени, по сути, которая происходит на линии соприкосновения. Это об обнаружении противника, и не только", – рассказал "Морпех", оператор БпЛА самоходного артиллерийского дивизиона 54 ОМБр.
Сейчас дроны остаются одним из главных инструментов ведения современной войны и обороны Украины. А военные умело овладели их, в частности, теперь умеют уничтожать российские БПЛА-"ждуны".
Справка. Воины 54-й бригады с первого дня войны демонстрируют несокрушимость духа и верность присяге. В состав 54 ОМБр с первых дней вошли воины с боевым опытом, которые уже прошли горячие точки. Их мастерство и знания стали основой успешных операций, в частности на Светлодарской дуге. Бригада носит имя гетмана Ивана Мазепы – исторической фигуры, олицетворяющей борьбу за свободную Украину.
Вы тоже можете помочь армии! 54 ОМБр собирает как раз на "мавики" с тепловизором. Для этого нужно 650 тысяч гривен. Средства можно задонатить на банку или на карточку 4874 1000 2157 5736