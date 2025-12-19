Будні і тонкощі роботи операторів БпЛА на Донеччині: що найскладніше для "мавікістів"

Оператори БпЛА на Донеччині розповіли, як їм працюється і які є труднощі. А також дещо привідкрили свої можливості.

Наскільки важко працювати з "мавіком"?

Бійці 54 ОМБр працюють у аеророзвідці.

"Бабай" і "Морпіх" розповіли: з денною моделлю Mavic нескладно працювати. А от нічні "очі" потребують максимальної зосередженості.

Коли ти використовуєш його вночі, вмикаєш режим невидимки і виключаються всі датчики стабілізації. Тобто режим називається ТТА – "на руках". Ти його контролюєш вічно, "тримаєш" повітря, щоб його не здуло, не потягнуло праворуч, ліворуч. І ще термічною камерою важко орієнтуватися, можна заблукати десь,

– зізнався "Бабай", пілот-розвідувальник самохідного артилерійського дивізіону 54 ОМБр.

У денному ж режимі оператору БпЛА заважають хіба що вітер та ворожі РЕБи.

"Мавік" має безліч модифікацій. Ці дрони можуть бути обладнані тепловізорами чи подвійними батареями, адаптовані під скидання боєприпасів. Такі безпілотники первісно розробляли для цивільної аерозйомки, картографування та моніторингу.

Тепер же вони стали простою і небезпечною зброєю. І можуть виконувати завдання від розвідки до коригування вогню.

"Ця зброя небезпечна тим, що ми можемо знайти ворога і дати його координати іншим підрозділам чи своїм же суміжникам, які можуть його вразити тим же FPV, або прилетіти і скинути йому гранату на голову", – перелічив "Бабай".

Проте в роботі дронаря дуже важливо не тільки вміти керувати пристроєм або знати його технічні можливості.

"Тактична обізнаність потрібна. Це, в першу чергу, ведення розвідки. Ми надаємо інформацію в реальному часі, по суті, яка відбувається на лінії зіткнення. Це про виявлення противника, і не лише", – розповів "Морпіх", оператор БпЛА самохідного артилерійського дивізіону 54 ОМБр.

Наразі дрони залишаються одним із головних інструментів ведення сучасної війни й оборони України. А військові вправно опанували їх, зокрема, тепер уміють знищувати російські БпЛА-"ждуни".

Довідка. Воїни 54-ї бригади з першого дня війни демонструють незламність духу та вірність присязі. До складу 54 ОМБр з перших днів увійшли воїни з бойовим досвідом, які вже пройшли найгарячіші точки. Їхня майстерність і знання стали основою успішних операцій, зокрема на Світлодарській дузі. Бригада носить ім'я гетьмана Івана Мазепи – історичної постаті, що уособлює боротьбу за вільну Україну.

Ви теж можете допомогти армії! 54 ОМБр збирає саме на "мавіки" з тепловізором. Для цього потрібно 650 тисяч гривень. Кошти можна задонатити на банку чи на картку 4874 1000 2157 5736