Насколько трудно работать с "мавиком"?

Бойцы 54 ОМБр работают в аэроразведке.

"Бабай" и "Морпех" рассказали: с дневной моделью Mavic несложно работать. А вот ночные "глаза" требуют максимальной сосредоточенности.

Когда ты используешь его ночью, включаешь режим невидимки и выключаются все датчики стабилизации. То есть режим называется ТТА – "на руках". Ты его контролируешь вечно, "держишь" воздух, чтобы его не сдуло, не потянуло вправо, влево. И еще термической камерой трудно ориентироваться, можно заблудиться где-то,

– признался "Бабай", пилот-разведчик самоходного артиллерийского дивизиона 54 ОМБр.

В дневном же режиме оператору БПЛА мешают разве что ветер и вражеские РЭБы.

"Мавик" имеет множество модификаций. Эти дроны могут быть оборудованы тепловизорами или двойными батареями, адаптированы под сброс боеприпасов. Такие беспилотники изначально разрабатывали для гражданской аэросъемки, картографирования и мониторинга.

Теперь же они стали простым и опасным оружием. И могут выполнять задачи от разведки до корректировки огня.

"Это оружие опасно тем, что мы можем найти врага и дать его координаты другим подразделениям или своим же смежникам, которые могут его поразить тем же FPV, или прилететь и сбросить ему гранату на голову", – перечислил "Бабай".

Однако в работе дронщика очень важно не только уметь управлять устройством или знать его технические возможности.

"Тактическая осведомленность нужна. Это, в первую очередь, ведения разведки. Мы предоставляем информацию в реальном времени, по сути, которая происходит на линии соприкосновения. Это об обнаружении противника, и не только", – рассказал "Морпех", оператор БпЛА самоходного артиллерийского дивизиона 54 ОМБр.

Сейчас дроны остаются одним из главных инструментов ведения современной войны и обороны Украины. А военные умело овладели их, в частности, теперь умеют уничтожать российские БПЛА-"ждуны".

Справка. Воины 54-й бригады с первого дня войны демонстрируют несокрушимость духа и верность присяге. В состав 54 ОМБр с первых дней вошли воины с боевым опытом, которые уже прошли горячие точки. Их мастерство и знания стали основой успешных операций, в частности на Светлодарской дуге. Бригада носит имя гетмана Ивана Мазепы – исторической фигуры, олицетворяющей борьбу за свободную Украину.

Вы тоже можете помочь армии! 54 ОМБр собирает как раз на "мавики" с тепловизором. Для этого нужно 650 тысяч гривен. Средства можно задонатить на банку или на карточку 4874 1000 2157 5736