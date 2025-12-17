Другой уровень потерь, – доброволец из Бельгии рассказала, как изменилась война за год

Наступление России на украинские позиции не прекращается, ведь оккупанты имеют задачу захватить как можно больше территорий. За последний год участились разговоры о мирных переговорах, что также может влиять на развитие боевых действий.

Бойчица 505 батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко рассказала 24 Каналу, что сейчас очень трудно, ведь в Украине существуют два мира. Мир людей и политики, правительства и всего остального, где есть коррупция.

Как доброволица из Бельгии видит войну в Украине?

Анна Зубко подчеркнула, что не верит в разговоры Соединенных Штатов Америки о мирном плане.

Единственное, что мы сейчас видим и с чем должны бороться, это то, что линия фронта ежедневно расширяется и не хватает людей. У нас не хватает боеприпасов, и мы не можем защитить себя. Так что, ситуация значительно сложнее, чем раньше,

– сказала она.

Доброволица привела пример, что сейчас больницы в городах Украины переполнены военными с ампутациями конечностей из-за мин и дронов. Это уже совсем другой уровень потерь.

Беспилотники на передовой является одной из самых больших проблем. Важно, чтобы Украина искала методы, как остановить господство дронов в небе.

Беспилотники на передовой является одной из самых больших проблем. Важно, чтобы Украина искала методы, как остановить господство дронов в небе.

В частности надо закрыть небо над всей страной для защиты гражданских. Нам нужно быть сильнее и переходить от слов к реальным действиям. И это не страшно назвать все своими именами, потому что это геноцид (действия России на территории Украины – 24 Канал),

– подчеркнула Анна Зубко.

Кроме того, она добавила, если люди ничего не делают, чтобы помочь противодействовать россиянам, то они становятся на сторону агрессора.

