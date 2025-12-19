Лиман в Донецкой области полностью покрыт "паутиной" из оптоволокна: жуткие кадры

Город Лиман в Донецкой области выглядит будто покрытый жуткой паутиной. Ежедневно сотни дронов с обеих сторон пролетают над городом, оставляя после себя оптоволокно.

Его настолько много, что оно укрывает буквально каждое здание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63-ю ОМБр.

Как выглядит Лиман в Донецкой области после начала массового применения дронов на оптоволокне?

Кадры из Лимана в Донецкой области наглядно показывают, как изменилась война. Интенсивность боевых действий можно определить не так по разрушенным зданиям, как по оставленному оптоволокну от дронов.

Город выглядит, словно покрытый плотной паутиной. Ежедневно там пролетают сотни украинских и российских дронов, оставляя после себя оптоволокно.

Лиман покрылся "паутиной" из оптоволокна: смотрите видео

