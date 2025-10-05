Массированная атака по Украине, взрывы в ряде городов из-за ракет и БпЛА: хронология 1320 дня войны
В Украине начались 1320 сутки с момента полномасштабного вторжения России. Противник продолжает комбинированно атаковать украинские города, а также до сих пор давит на позиции украинских военных на фронте.
О главных событиях дня по состоянию на воскресенье, 5 октября, российские обстрелы, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Что произошло в Украине 5 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют: Заметим, что в "Электроавтотранс" сообщили, что коммунальный транспорт в Ивано-Франковске выедет на маршруты после объявления отбоя воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Уже после 06:00 в направлении региона двигались ракеты. Воздушные силы ВСУ, в частности сообщали о движении "Кинжалов" в направлении области. Также громко было в Ивано-Франковске. Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. Сейчас выезд на улицы опасен, сообщил Андрей Садовый. Также часть города оказалась без энергоснабжения. Кроме того, взрывы слышали в Стрые. Воздушные силы подтвердили информацию о ракетах через Херсонскую область в направлении Николаевской. Мониторинговые сервисы сообщали о многочисленных дронах-камикадзе, которые направлялись в направлении Киева, а также западных регионов. Всего в воздушном пространстве Украины насчитывали более 150 БпЛА. БпЛА летели курсом на областной центр, Чигирин, Смелу и Золотоношу. Пока неизвестно, нанесла ли атака дронами каких-то последствий. Местные сообщества пишут, что взрывы прогремели в окрестностях Черкасс. С аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые могут нести несколько ракет Х-101 и Х-55. В Воздушных силах ВСУ информацию подтвердили.
Потери России на 5 октября
Россия атакует Янтарь
В Ровно прогремели взрывы
Серия повторных взрывов прогремела во Львове
Россия запустила "Калибры" из Черного моря, а также ракеты со стратегической авиации
В Киеве прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы
В России подняли в воздух бомбардировщики Ту-95
