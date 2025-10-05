Масована атака по Україні, вибухи у низці міст через ракети й БпЛА: хронологія 1320 дня війни
В Україні розпочалася 1320 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Противник і надалі комбіновано атакує українські міста, а також досі тисне на позиції українських військових на фронті.
Про головні події дня станом на неділю, 5 жовтня, російські обстріли, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Що відбулося в Україні 5 жовтня?
Втрати Росії на 5 жовтня
Росія атакує Бурштин
У Рівному прогриміли вибухи
Серія повторних вибухів пролунала у Львові
Росія запустила "Калібри" з Чорного моря, а також ракети зі стратегічної авіації
У Києві пролунали вибухи
У Черкасах пролунали вибухи
У Росії підняли в повітря бомбардувальники Ту-95
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:
Зауважимо, що в "Електроавтотранс" повідомили, що комунальний транспорт в Івано-Франківську виїде на маршрути після оголошення відбою повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Вже після 06:00 у напрямку регіону рухалися ракети. Повітряні сили ЗСУ, зокрема повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку області. Також гучно було в Івано-Франківську.
Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові поки не виїжджає на маршрути. Зараз виїзд на вулиці небезпечний, повідомив Андрій Садовий.
Також частина міста опинилася без енергопостачання. Крім того, вибухи чули у Стрию.
Повітряні сили підтвердили інформацію про ракети через Херсонську область у напрямку Миколаївської.
Моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів. Загалом у повітряному просторі України нараховували понад 150 БпЛА.
БпЛА летіли курсом на обласний центр, Чигирин, Смілу та Золотоношу. Наразі невідомо, чи завдала атака дронами якихось наслідків. Місцеві спільноти пишуть, що вибухи пролунали на околицях Черкас.
З аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які можуть нести кілька ракет Х-101 і Х-55. У Повітряних силах ЗСУ інформацію підтвердили.