Украинские воины стойко держат оборону на самом горячем участке фронта в Луганской области, где противостоят мощным силам противника. Оккупанты пытаются прорвать оборону, привлекая сразу три свои армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус (сформированный на базе Третьей штурмовой бригады) в Telegram.

Как Третий армейский корпус сдерживает три армии России?

Согласно сообщению, совместными усилиями с 60-й, 63-й и 66-й бригадами Третьему армейскому корпусу удалось сохранить контроль над важными позициями. Они успешно сдерживают силы 20-й, 1-й танковой и 25-й армий России. Каждая может насчитывать от 20 до 50 тысяч оккупантов.

Как Третий армейский корпус воюет на Луганщине: смотрите видео

За более чем месяц только на этом направлении украинские воины уничтожили:

почти 2000 оккупантов (еще около 1500 - санитарные потери врага);

664 единицы техники и вооружения (еще 385 поразили);

4217 дронов различного типа (еще 41 - подавлены или поражены).

В Третьей штурмовой бригаде отметили, что их главный приоритет – не допустить прорыва в сторону Славянска и Константиновки. Несмотря на безумное давление, бойцы не только держат позиции, но и проводят контратаки, возвращая контроль над утраченными позициями.