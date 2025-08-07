Укр Рус
7 серпня, 18:10
Третій армійський корпус на Луганщині успішно стримує цілих 3 армії Росії

Сергій Попович
Основні тези
  • Третій армійський корпус разом з іншими бригадами успішно стримує три армії Росії на Луганщині, зберігаючи контроль над важливими позиціями.
  • За місяць українські воїни знищили майже 2000 окупантів, 664 одиниці техніки та 4217 дронів, пріоритетом залишається недопущення прориву в бік Слов’янська та Костянтинівки.
  • Попри тиск, українські сили проводять контратаки та повертають контроль над втраченими позиціями.

Українські воїни стійко тримають оборону на найгарячішій ділянці фронту в Луганській області, де протистоять потужним силам противника. Окупанти намагаються прорвати оборону, залучивши одразу три свої армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус (сформований на базі Третьої штурмової бригади) у Telegram.

Як Третій армійський корпус стримує три армії Росії?

Згідно з повідомленням, спільними зусиллями з 60-ю, 63-ю та 66-ю бригадами Третьому армыйському корсупу вдалося зберегти контроль над важливими позиціями. Вони успішно стримують сили 20-ї, 1-ї танкової та 25-ї армій РосІї. Кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів.

Як Третій армійський корпус воює на Луганщині: дивіться відео

За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:

  • майже 2000 окупантів (ще близько 1500 - санітарні втрати ворога);
  • 664 одиниці техніки та озброєння (ще 385 вразили);
  • 4217 дронів різного типу (ще 41 - придушено або уражено).

У Третій штурмовій бригаді наголосили, що їхній головний пріоритет – не допустити прориву в бік Слов’янська та Костянтинівки. Попри шалений тиск, бійці не лише тримають позиції, а й проводять контратаки, повертаючи контроль над втраченими позиціями.