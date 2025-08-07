Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус (сформований на базі Третьої штурмової бригади) у Telegram.

Як Третій армійський корпус стримує три армії Росії?

Згідно з повідомленням, спільними зусиллями з 60-ю, 63-ю та 66-ю бригадами Третьому армыйському корсупу вдалося зберегти контроль над важливими позиціями. Вони успішно стримують сили 20-ї, 1-ї танкової та 25-ї армій РосІї. Кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів.

За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:

майже 2000 окупантів (ще близько 1500 - санітарні втрати ворога);

664 одиниці техніки та озброєння (ще 385 вразили);

4217 дронів різного типу (ще 41 - придушено або уражено).

У Третій штурмовій бригаді наголосили, що їхній головний пріоритет – не допустити прориву в бік Слов’янська та Костянтинівки. Попри шалений тиск, бійці не лише тримають позиції, а й проводять контратаки, повертаючи контроль над втраченими позиціями.