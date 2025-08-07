Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус (сформированный на базе Третьей штурмовой бригады) в Telegram.

Как Третий армейский корпус сдерживает три армии России?

Согласно сообщению, совместными усилиями с 60-й, 63-й и 66-й бригадами Третьему армейскому корпусу удалось сохранить контроль над важными позициями. Они успешно сдерживают силы 20-й, 1-й танковой и 25-й армий России. Каждая может насчитывать от 20 до 50 тысяч оккупантов.

Как Третий армейский корпус воюет на Луганщине: смотрите видео

За более чем месяц только на этом направлении украинские воины уничтожили:

почти 2000 оккупантов (еще около 1500 - санитарные потери врага);

664 единицы техники и вооружения (еще 385 поразили);

4217 дронов различного типа (еще 41 - подавлены или поражены).

В Третьей штурмовой бригаде отметили, что их главный приоритет – не допустить прорыва в сторону Славянска и Константиновки. Несмотря на безумное давление, бойцы не только держат позиции, но и проводят контратаки, возвращая контроль над утраченными позициями.