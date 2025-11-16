Наступление России в Покровске остановилось, а украинские силы имели успех у Купянска: отчет ISW
- Российские войска потеряли темп на Покровском направлении, но продолжили атаки на других участках фронта, не имея значительных успехов.
- Украинские силы удерживают позиции или продвинулись в районе Купянска, тогда как на востоке Запорожской области возможен захват населенного пункта российскими войсками.
Российские подразделения продвинулись на нескольких направлениях, но потеряли темп на Покровском направлении. ISW проанализировал изменения на фронте российско-украинской войны.
Россия могла оккупировать наследный пункт в Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Более чем на 800 солдат у России стало меньше: потери врага на 16 ноября
Как изменилась линия фронта войны в Украине?
- 15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, однако значительного продвижения не зафиксировано. 14 и 15 ноября атаки также проводились в неопределенных районах Курской и Сумской областей.
- На севере Харьковской области российские силы пытались продвинуться, однако успеха не достигли.
- 15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
- Украинские подразделения удерживали позиции или недавно продвинулись в районе Купянска. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают удары российских войск вблизи железнодорожного пути Южная, к юго-западу от Степной Новоселовки, что подтверждает присутствие российских сил в этом секторе.
- На направлении Боровой российские войска продолжали наступление, но продвижение не подтверждено. Недавние перемещения россиян произошли в районе Славянск–Лиман: видеозаписи от 14 ноября фиксируют их на восточных окраинах Новоселовки.
- Недавно российские войска продвинулись в направлении Славянск-Лиман. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восточные окраины Новоселовки.
- На Северском направлении 15 ноября обстрелы продолжались, но новых успехов не зафиксировано.
- В районе Константиновка-Дружковка по геолокационным данным 15 ноября российские войска продвинулись на север от Клебан-Быка.
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье 15 ноября, но не осуществили подтвержденного продвижения.
- На Покровском направлении российские войска также не добились никакого успеха.
- На Новопавловском направлении враг атаковал в пределах Новопавловки и близлежащих населенных пунктов: вблизи Новониколаевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Ялты, Дачного, Филиала, Зеленого Гая и Ивановки.
- На Великомихайловском направлении наступательные действия также продолжались без подтвержденного продвижения.
- На востоке Запорожской области геолокационные видео от 15 ноября показали поднятие российских флагов в Яблочном, что свидетельствует о возможном захвате населенного пункта.
- На западе Запорожской области 15 ноября российские войска не продвинулись, хотя атаковали районы вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Степногорска, Степного и Приморского.
- На Херсонском направлении оккупанты проводили ограниченные наземные атаки, в частности к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста, однако продвижения не произошло.
Карты фронта от ISW
Что о ситуации на фронте говорят в Генштабе?
На фронте продолжаются боестолкновения на нескольких направлениях, Покровский остается самым горячим, где украинские бойцы остановили 107 штурмовых действий агрессора. За сутки произошло 265 боевых столкновения.
В течение суток враг атаковал украинские позиции и населенные пункты 23 ракетами, 111 управляемыми бомбами, 4239 артиллерийскими ударами и 4863 дронами-камикадзе.