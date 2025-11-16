Наступ Росії у Покровську зупинився, а українські сили мали успіх біля Куп'янська: звіт ISW

Російські підрозділи просунулися на кількох напрямках, але втратили темп на Покровському напрямку. ISW проаналізував зміни на фронті російсько-української війни.

Росія могла окупувати наслений пункт у Запорізькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Як змінилась лінія фронту війни в Україні?

15 листопада російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , однак просування не зафіксовано. 14 та 15 листопада атаки також проводилися в невизначених районах Курської та Сумської областей.

На півночі Харківської області російські сили намагалися просунутися, проте успіху не досягли.

15 листопада російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не досягли підтвердженого просування вперед.

Українські підрозділи утримували позиції або просунулися в районі Куп'янська. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують удари російських військ поблизу залізничної колії Південна, на південний захід від Степової Новоселівки, що підтверджує присутність російських сил у цьому секторі.

На напрямку Борової російські війська продовжували наступ, але просування не підтверджене. Нещодавні переміщення росіян відбулися в районі Слов'янськ–Лиман: відеозаписи від 14 листопада фіксують їх на східних околицях Новоселівки.

Нещодавно російські війська просунулися в напрямку Слов'янськ-Лиман. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на східні околиці Новоселівки.

На Сіверському напрямку 15 листопада обстріли тривали, але нових успіхів не зафіксовано.

15 листопада обстріли тривали, але нових успіхів не зафіксовано. У районі Костянтинівка-Дружківка за геолокаційними даними 15 листопада російські війська просунулися на північ від Клебан-Бика.

Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 15 листопада, але не здійснили підтвердженого просування.

На Покровському напрямку російські війська також не здобули жодного успіху.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував у межах Новопавлівки та довколишніх населених пунктів: поблизу Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Ялти, Дачного, Філії, Зеленого Гаю та Іванівки.

На Великомихайлівському напрямку наступальні дії також тривали без підтвердженого просування.

На сході Запорізької області геолокаційні відео від 15 листопада показали підняття російських прапорів у Яблуковому, що свідчить про можливе захоплення населеного пункту.

На заході Запорізької області 15 листопада російські війська не просунулися, хоча атакували райони поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Степногірська, Степового та Приморського.

На Херсонському напрямку окупанти проводили обмежені наземні атаки, зокрема на схід від Херсона в напрямку Антонівського мосту, проте просування не сталося.

Карти фронту від ISW

Що про ситуацію на фронті кажуть у Генштабі?