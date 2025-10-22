Противника остановили на ключевом направлении: СБС показали видео боевой работы

Недавно оккупанты пытались нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений фронта. Однако украинским защитникам удалось остановить их продвижение.

Детали в среду, 22 октября, рассказали в Силах беспилотных систем ВСУ, передает 24 Канал. Там опубликовали соответствующее видео боевой работы операторов 20-й отдельной бригады К-2.

Как защитники остановили продвижение россиян?

Враг потерял возможность прорыва на направлении и был вынужден отступить. Этому способствовали высокоточные удары, организованная разведка и слаженные действия защитников.

В частности, в октябре бойцы подразделения К-2 поразили:

432 оккупанта;

4 танка;

8 бронемашин;

6 артиллерийских установок.

Боевая работа 20-й отдельной бригады К-2: смотрите видео

(Осторожно, 18+! Видео содержит чувствительный контент)

Операторы 20-й отдельной бригады К-2 продемонстрировали образцовую эффективность в отражении атак, уничтожая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение противника, что обеспечило стабилизацию фронта на этом участке,

– сообщили в СБС.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал эксклюзивно для 24 Канала, что сейчас главный удар россиян сосредоточен на Покровском направлении. По словам военного эксперта, именно туда оккупанты стягивают элитные штурмовые подразделения со всей страны.

Что известно о последних потерях врага?